Русский музей предложил создать мобильные бригады реставраторов

11.08.2023
Идея актуализировалась после взрыва в Таганроге, где пострадали здание и предметы искусства Художественного музея.
Выездные группы реставраторов готовы создать в Русском музее. В будущем они могут заняться восстановлением поврежденных произведений из музеев новых территорий, сказал ТАСС
завотделом технологических исследований ГРМ Сергей Сирро.
Впервые идею озвучили в 2006 году после разрушения храмов в Косове. В 2017-м Минкультуры предложило создать мобильную лабораторию для помощи региональным музеям в случае техногенных или природных ЧП.
«Беда в Таганроге показывает, что сейчас необходимость таких мобильных бригад назрела. И у нас есть опыт решения данных проблем», — сказал Сирро.
По его словам, бригады должны состоять из трех-пяти специалистов: реставраторов, технологов и иногда историков искусства, которые смогут оказывать музеям методическую и консультативную помощь.
Сергей Сирро добавил, что выездные группы смогут помогать музеям новых регионов. «В первую очередь, надо понять, что можно восстановить. Это колоссальное количество работы. Я думаю, что, если к моменту окончания горячей фазы [СВО] будут хотя бы разработаны механизмы работы с участием выездных бригад, будет гораздо проще решать культурные проблемы на наших новых территориях», — пояснил собеседник.
Ранее реставраторы ГРМ прибыли в Таганрог и оценили
состояние предметов, поврежденных при взрыве 28 июля. Их отправят на восстановление в Русский музей. Всего пострадало 22 объекта.
Фото: Pixabay