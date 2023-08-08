Умер переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский

Фото: скриншот / ютьюб-канал «КАНАЛ-16. Телевидение Сарова»

По словам родственников, Володарский ушел из жизни в Москве после длительной болезни. Ему было 73 года. Прощание состоится 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ № 1 УДП.Леонид Володарский — уроженец Москвы, выпускник ИнЯза (ныне МГЛУ). Широко прославился как синхронный переводчик иностранных фильмов, которые озвучивал с первого раза. Начал переводить кино в конце 1960-х годов. Стал голосом многих западных лент, нелегально появлявшихся в стране в 1980-1990-х годы. По собственной оценке, озвучил около 5 тысяч картин, включая «Крестного отца», «Крепкий орешек» и др.Также Володарский переводил Джерома Сэлинджера и выпустил вместе с коллегами его сочинения в двух томах. Был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга. Работал на ТВ и радио в качестве переводчика, сценариста, автора и ведущего.