Начались съемки второго сезона «Салют, Начальник»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Салют, Начальник».



Проект снимается для платформы Premier и Rutube.



Режиссером проекта выступил Леонид Тележинский. Главные роли сыграли Максим Назаров, Денис Сундуков, Денис Зайнуллин, Олег Васильков, Лянка Грыу, Эльдар Калимулин и другие.



Центральным персонажем сериала является участковый Максим Назаров, который из деревни Чудо переводится в Казань, где расследует похищение ценного предмета современного искусства.



Первый сезон сериала «Салют, Начальник» вышел в 2022 году. О датах выхода нового сезона информации пока нет.









Фото: кадр из фильма «Салют, Начальник»