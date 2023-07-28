Начались съемки второго сезона «Салют, Начальник»

28.07.2023

Начались съемки второго сезона «Салют, Начальник»
Стартовали съемки второго сезона сериала «Салют, Начальник».

Проект снимается для платформы Premier и Rutube.

Режиссером проекта выступил Леонид Тележинский. Главные роли сыграли Максим Назаров, Денис Сундуков, Денис Зайнуллин, Олег Васильков, Лянка Грыу, Эльдар Калимулин и другие.

Центральным персонажем сериала является участковый Максим Назаров, который из деревни Чудо переводится в Казань, где расследует похищение ценного предмета современного искусства.

Первый сезон сериала «Салют, Начальник» вышел в 2022 году. О датах выхода нового сезона информации пока нет.


Фото: кадр из фильма «Салют, Начальник»