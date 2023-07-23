В Царском селе пройдет показ оперы Моцарта на фестивале «Опера - всем»

Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины» будет показана в воскресенье на Парадном плацу Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщает Фонтанка.





Этим показом завершится XII фестиваль в Санкт — Петербурге. Это уже третья опера Моцарта в рамках мероприятия. Содержание пьесы, развивающее мотив испытания любви, напоминает о духе любовной интриги, наполняющем литературу галантного века. В исполнении оперы примут участие Оркестр Музыкального театра имени Федора Шаляпина «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Главные партии исполнят Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов из Театра имени Шаляпина, солиат Мариинского театра Сергей Романов и приглашенный солист этого театра Яков Стрижак. Спектакль будет представлен в режиссуре Виктора Высоцкого и сценографии Юлии Гольцовой.





Фестиваль, который из года в год свободно посещают все желающие, проходит при поддержке городского комитета по культуре. Спектакли идут под открытым небом на фоне архитектурных достопримечательностей города. В программу этого лета, кроме опер Моцарта, входили оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Летучий голландец» Рихарда Вагнера.





Фото: скриншот YouTube/Дмитрий Горбачев