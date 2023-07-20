Студия имени Горького показала трейлер фильма «Чижик-Пыжик возвращается»

Студия имени Горького и кинокомпания «Атмосфера кино» представили трейлер нового фильма «Чижик-Пыжик возвращается».



Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.





В фильме идет рассказ о двух школьниках, которые приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург, но оказываются в центре расследования пропажи памятника «Чижику-Пыжику».





«Чижик пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты, и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером?» — говорится в синопсисе фильма.





Режиссер проекта — Элина Суни. Сценарий написали Евгения Пьянова и Юлия Воронова.





В фильме «Чижик-Пыжик возвращается» снялись Александра Бабаскина, Миша Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие актеры.

























Фото: кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"/"Атмосфера кино"