Стартовали съемки комедийного роуд-муви «Кулачный»

Стартовали съемки костюмного комедийного фильма «Кулачный».



Жанр фильма определен как «костюмный комедийный роуд-муви-вестерн». Производство проекта осуществляют MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko.



Действие картины будет происходить в конце XIX — начале XX века. Сироте Ване Огарёву предстоит добраться из Москвы в Нижний Новгород. Он сбегает от убийц, подосланных его дядей. По дороге герой встречает кулачного бойца Волчка, который становится его телохранителем.



Продюсерами картины выступают Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Давид Цаллаев, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская. Режиссер — Константин Смирнов.



В актерский состав вошли Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие.



Премьера фильма запланирована на конец 2023 года.









Фото: пресс-служба Okko