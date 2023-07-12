Стартовало голосование по лонг-листу премии «Звезда театрала»

Международная театральная премия зрительских симпатий в 16-й раз открыла голосование по длинному списку, сообщила пресс-служба проекта.





12 июля стартовал второй этап отбора, во время которого зрители выбирают лучшие театральные постановки сезона 2022/2023. В сентябре появится короткий список, куда включат номинантов с наибольшим числом зрительских голосов (по три в каждой категории). В начале декабря в Театре Вахтангова в Москве состоится традиционная церемония с объявлением имен победителей.





В этом году зрители заявили почти 2 тысячи претендентов в разных номинациях. В лонг-лист включили только первую десятку. Среди актеров отдать голоса можно за Ольгу Прокофьеву, Евгению Добровольскую, Игоря Костолевского, Олесю Железняк, Геннадия Хазанова, Дину Корзун, Софью Эрнст и др. Среди режиссеров-претендентов значатся Лев Додин, Евгений Писарев, Егор Перегудов, Евгений Марчелли, Семен Спивак («Васса (Мать)»), Нина Чусова и др.





Во второй раз состоится голосование за лучший национальный театр. В десятке — учреждения из Адыгеи, Бурятии, Карелии, Татарстана, Якутии и др. Также зрители выберут лучший зарубежный русскоязычный театр. Среди претендентов — труппы из Австрии, Абхазии, ОАЭ, Швейцарии, Беларуси и др.





Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа. Отдать свой голос можно по ссылке . Проект реализуется при поддержке ПФКИ.





Фото: Екатерина Бобохидзе / пресс-служба премии «Звезда театрала»