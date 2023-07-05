Ансамбль Моисеева впервые исполнит балет «Ночь на Лысой горе» в «Сириусе»

05.07.2023
Концерты прославленного коллектива станут одним из основных событий Большого летнего музыкального фестиваля, сообщили организаторы.
18 и 19 июля в Парке науки и искусства «Сириус» Ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева представит две премьерные программы и балет «Ночь на Лысой горе».
«Классика Игоря Моисеева» откроется русским танцем «Лето». В программе собраны номера-визитки коллектива: танец казанских татар, корейское «Трио», аргентинский «Маламбо», башкирский танец «Семь красавиц», мексиканские «Сапатео» и «Авалюлько», памирский танец, кадриль из цикла «Картинки прошлого», сюита греческих танцев «Сиртаки». Завершится концерт легендарным «Яблочком» из флотской сюиты «День на корабле».
«Танцы народов мира» включают хореографические миниатюры в первом отделении и балет по мотивам произведений Гоголя на народную музыку, а также музыку Мусоргского во втором отделении.
Фото: пресс-служба Фонда «Талант и успех»