Сын актера Колесникова рассказал о причине смерти отца

По словам Ивана Колесникова, актер умер в больнице в результате инсульта. Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.Место и дата прощания с артистом будут объявлены позже.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ, затем стал работать в Московском художественном театре. Актер также работал в МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова. С 2006 по 2012 год Колесников вел на Первом канале программу «Фазенда».Колесников снялся более чем в 50 фильмах. В их числе картины «Петербургские танцы», «Дело о «Мертвых душах», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», «Людмила Гурченко», «Сердце пармы».