На Premier вышли первые две серии комедии «На дне»

27.04.2023
Нижегородский сериал «На дне» о сантехнике с судимостью вышел в онлайн-кинотеатре Premier.
Первые две серии комедийного сериала вышли 27 апреля. Сериал «На дне» снят в Нижнем Новгороде нижегородской командой.
Фильм рассказывает историю Степы, который мечтает стать элитным сантехником в Москве, но становится собственником квартиры бабушки в Нижнем Новгороде. Бабушка оказалась должна полицейскому 2,5 млн рублей, и тот начинает требовать деньги у Степы.
Исполнителями главных ролей в проекте стали Данил Тябин, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие.
Премьера сериала в Нижнем Новгороде состоялась 25 апреля.
Фото: кадр из сериала «На дне»