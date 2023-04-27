На Premier вышли первые две серии комедии «На дне»

Нижегородский сериал «На дне» о сантехнике с судимостью вышел в онлайн-кинотеатре Premier.



Первые две серии комедийного сериала вышли 27 апреля. Сериал «На дне» снят в Нижнем Новгороде нижегородской командой.



Фильм рассказывает историю Степы, который мечтает стать элитным сантехником в Москве, но становится собственником квартиры бабушки в Нижнем Новгороде. Бабушка оказалась должна полицейскому 2,5 млн рублей, и тот начинает требовать деньги у Степы.



Исполнителями главных ролей в проекте стали Данил Тябин, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие.



Премьера сериала в Нижнем Новгороде состоялась 25 апреля.









Фото: кадр из сериала «На дне»