Второй сезон сериала «И просто так» получил тизер и дату премьеры

Ролик к новым сериям продолжения «Секса в большом городе» опубликован на YouTube-канале НВО Max.





Как и в дебютном сезоне And Just Like That, к ролям нью-йоркских подруг вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. На этот раз примечательный камбэк состоится у персонажа Джона Корбетта. В оригинальном сериале Sex and The Sity он сыграл Эйдана Шоу, едва не ставшего супругом главной героини Кэрри Брэдшоу. Слухи о его появлении ходили еще во время первого сезона, но авторы приберегли его до грядущих серий.





В новых эпизодах Кэрри возвращается в журналистику. Подруги переживают не только обновления в личной жизни и сюрпризы от членов семей, но и изменения, связанные с соцсетями и пандемией.





Премьера состоится в июне на стриминге Max, пишет « Культуромания ».