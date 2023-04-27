Второй сезон сериала «И просто так» получил тизер и дату премьеры

Второй сезон сериала «И просто так» получил тизер и дату премьеры

27.04.2023

Ролик к новым сериям продолжения «Секса в большом городе» опубликован на YouTube-канале НВО Max.

Как и в дебютном сезоне And Just Like That, к ролям нью-йоркских подруг вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. На этот раз примечательный камбэк состоится у персонажа Джона Корбетта. В оригинальном сериале Sex and The Sity он сыграл Эйдана Шоу, едва не ставшего супругом главной героини Кэрри Брэдшоу. Слухи о его появлении ходили еще во время первого сезона, но авторы приберегли его до грядущих серий.

В новых эпизодах Кэрри возвращается в журналистику. Подруги переживают не только обновления в личной жизни и сюрпризы от членов семей, но и изменения, связанные с соцсетями и пандемией. 

Премьера состоится в июне на стриминге Max, пишет «Культуромания». 


Фото: кадр из трейлера And Just Like That 2