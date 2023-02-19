Выставка работ Арменака Анопьяна пройдет в Ростове-на-Дону

Экспозиция «Из хладной тьмы небытия...» расположится в Ростовском музее изобразительных искусств, сообщила его пресс-служба.





23 февраля в РОМИИ откроется выставочный проект, включающий более 50 живописных и графических картин Арменака Анопьяна. Экспозицию дополнят личные вещи художника из семейного архива: документы, книги и письма.





Арменак Анопьян родился в Нахичевани-на-Дону (ныне Ростов-на-Дону) в 1908 году в семье армянского поэта и переводчика Серебряного века Оноприоса Анопьяна, которая вскоре перебралась в Крым. Он окончил Техникум изобразительных искусств в Симферополе, где учился у художника-баталиста Николая Самокиша. Первая выставка с участием его работа состоялась в 1929 году. Тогда же он начал преподавать живопись. В 1930-е годы работал в московском «Всекомхудожнике» и симферопольском товариществе «Крымхудожник», участвовал в выставке к 20-летию Октябрьской революции в Симферопольской картинной галерее и в создании эскизов Крымского павильона ВДНХ в Москве. Также публиковал стихи.





В конце десятилетия Анопьяна арестовали. Он вернулся к работе через два года после оправдательного приговора. В 1944 году вместе с семьей был депортирован в Сибирь согласно указу Сталина о выселении армян и других народов. В 1956 году был реабилитирован. После возвращения жил в Нахичевани-на-Дону и почти не писал. В последние два десятилетия жизни занимался сбором, описанием и систематизацией творческого наследия отца. Скончался в 1976-м.





Вернисаж состоится 28 февраля. Выставка будет работать до 27 марта.





Фото: пресс-служба РОМИИ