В Сочи открывается 16-й Зимний международный фестиваль искусств, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Открытие фестиваля состоится 16 февраля. Участие в мероприятии примут Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом в день открытия выступят Юрий Башмет и Валерий Гергиев.



Фестиваль искусств в Сочи входит в число 20 лучших фестивалей мира, с 2011 года Сочинский фестиваль стал членом Европейской ассоциации фестивалей.



Ежегодно фестиваль представляет разнообразную программу с участием ведущих российских и зарубежных артистов. На форуме представляют мировые премьеры, большое внимание уделяется образованию и молодому поколению артистов и слушателей.



Участниками фестиваля в этом году станут Юрий Башмет, Теодор Курентзис, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Марина Александрова и многие другие всемирно известные артисты.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России