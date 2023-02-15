Участник группы «Кино» стал автором сценария сериала про подростковые банды

Сообщается, что сериал будет сниматься для телеканала НТВ и расскажет историю 15-летнего Артура, который попал в подростковую банду и случайно убил милиционера.Действие картины происходит в Набережных Челнах — городе, названном Брежневым после его смерти. Спустя несколько лет городу вернули историческое название, однако жители запомнили эти годы как мрачные и бандитские.Имя постановщика сериала на данный момент неизвестно.