Участник группы «Кино» стал автором сценария сериала про подростковые банды

15.02.2023

Участник группы «Кино» стал автором сценария сериала про подростковые банды
Музыкант Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино» стал автором сценария сериала о подростковых бандах «Город Брежнев», передает газета «Аргументы и факты».

Сообщается, что сериал будет сниматься для телеканала НТВ и расскажет историю 15-летнего Артура, который попал в подростковую банду и случайно убил милиционера.

Действие картины происходит в Набережных Челнах — городе, названном Брежневым после его смерти. Спустя несколько лет городу вернули историческое название, однако жители запомнили эти годы как мрачные и бандитские.

Имя постановщика сериала на данный момент неизвестно.


Фото: Pixabay.com