Министр культуры наградила лучших реставраторов России





Министр культуры России Ольга Любимова вручила награды реставраторам, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что благодарность от министра культуры за большой вклад в сохранение культурного наследия и развитие реставрационной отрасли получили сотрудники музея-заповедника «Московский Кремль» Сергей Черепанов и Вадим Яковлев.



Грамотами награждены также сотрудники Государственного Эрмитажа Марина Денисова и Елена Степанова. Наградами отмечены сотрудники ГИМ Елена Самойлова и Ольга Лантратова.



Благодарностями министра отмечены сотрудники музея «Кижи» Андрей Степанов и Александр Трегубов, сотрудник Новгородского государственного объединения музея-заповедника Сергей Ефимов, Светлана Чуткина, художники-реставраторы РГБ Вера Демидова и Елена Караблина, специалист по реставрации РОСФОТО Анна Асеева, реставраторы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Ольга Миночкина, Илья Руденко, сотрудник Центра им. Грабаря Татьяна Николаева, Галина Вересоцкая из ГНИИР.



Заведующий реставрационной мастерской мебели и деревянных предметов интерьера Центра им. Грабаря Роман Студенников награжден нагрудным знаком за вклад в российскую культуру, почетной грамотой отмечена художник-реставратор Евгения Мымрина.



Благодарственных писем также удостоены Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области и директор ГБУК Ленобласти «Музейное агентство» Леся Колесникова.













Фото: пресс-служба Минкультуры России