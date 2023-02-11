В Мариинском театре прозвучит единственная комическая опера Вагнера

Мариинский театр анонсировал масштабную оперу Рихарда Вагнера — единственную комическую оперу немецкого композитора «Нюрнбергские мейстерзингеры».



На сцене Мариинского-2 20 февраля прозвучит опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в концертном исполнении. В опере задействован звездный состав исполнителей: Михаил Петренко (Ганс Сакс), Ирина Чурилова (Ева), Станислав Леонтьев (Давид), Роман Бурденко (Сикстус Бекмессер), Анна Кикнадзе (Магдалена), Эдем Умеров (Фриц Котнер). За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев.



«Сюжет отправляет слушателей в благоухающий Нюрнберг XVI века и знакомит с жизнью мейстерзингеров — немецких поэтов-певцов из цеховых ремесленников. Вагнер не только достоверно воспроизвел образ веселого средневекового города через мелодии народной жизни, шумные оркестровые эпизоды городского быта и героические напевы, но и органично вписал туда лирическую линию», — рассказали в театре.









Фото: пресс-служба Мариинского театра