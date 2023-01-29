Персональная выставка фотографа Сергея Борисова пройдет в Петербурге

С 20 февраля в KGallery можно увидеть фотографии московских и ленинградских музыкантов 1980-1990-х годов, сообщила «Собака.ру».





В экспозицию будут включены портреты ключевых представителей советского андерграунда, в том числе В. Цоя, Г. Гурьянова, В. Мамышева-Монро, эстрадной певицы Э. Пьехи, экс-солистки «Браво» Ж. Агузаровой и многих других. Проект дополнят снимки, сделанные автором в последние годы. Часть работ впервые покажут публике.





Борисов начал заниматься фотографией в Доме пионеров на Чистых прудах. В 1970-1980-е годы делал фото для рекламы, снимки эстрадных артистов для афиш и пластинок. Получив «Студию 50А», проводил в ней выставки неофициальных художников и концерты андерграундных музыкантов обеих столиц. Снимал многих представителей андерграундной культуры, а также официальных звезд: Т. Новикова, С. Курехина, А. Пугачеву и др. Его снимки известны в России и за рубежом, где публиковались в Le Monde, Vogue, Interview и других журналах.





Выставка будет работать до 9 апреля.





Фото: Pixabay