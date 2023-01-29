Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук

Художник-постановщик и мультипликатор, живописец и педагог скончался 28 января, сообщил всоцсетях шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.





Назарук ушел из жизни в возрасте 81 года. Подробности не приводятся. Прощание с художником назначили на 1 февраля в Храме царевича Димитрия при ГКБ № 1 им. Пирогова в Москве.





Назарук родился в Москве, окончил МПГУ, где впоследствии преподавал живопись. Также окончил курсы художников-постановщиком ЦТ и поступил на работу в творческое объединение «Экран». Он создал мультипликационные образы кота Леопольда, крошки Енота, Мамонтенка и других персонажей.





Фото: Pixabay