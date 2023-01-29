Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук

Проект «Сотворение мира» представит около 80 живописных и пастельных работ 1990-2000-х годов, сооб...
Художник-постановщик и мультипликатор, живописец и педагог скончался 28 января, сообщил в соцсетях...
Следующим проектом киновселенной «Бабл» станет сериальная адаптация комиксов о воровке и спецагенте ...
На двух площадках Мариинки прозвучат опера и поэма Сергея Рахманинова, сообщила пресс-служба учреж...
Исполнитель роли Ван Гога в ленте «На пороге вечности» сыграет в новой версии канонического вампир...
Проект «Сотворение мира» представит около 80 живописных и пастельных работ 1990-2000-х годов, сооб...
Художник-постановщик и мультипликатор, живописец и педагог скончался 28 января, сообщил в соцсетях...
Следующим проектом киновселенной «Бабл» станет сериальная адаптация комиксов о воровке и спецагенте ...
На двух площадках Мариинки прозвучат опера и поэма Сергея Рахманинова, сообщила пресс-служба учреж...
Исполнитель роли Ван Гога в ленте «На пороге вечности» сыграет в новой версии канонического вампир...
Стартовавший в прошлом году проект получит продолжение в этом году, сообщила пресс-служба Минкульт...
Американский актер и комик заявил в беседе с канадским порталом Etalk о готовности вернуться к рол...
Легендарный ведуший программы «В мире животных» попал в больницу с переломами ребер, сообщил РИА Н...
Съемки экшна «Майор Гром: Игра» по комиксам Bubble анонсировал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, ...
В течение 2023 года один из старейших кинотеатров города покажет 12 фильмов ленинградских-петербур...
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Выступления рок-музыкантов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге перенесены на неопределенный ср...
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Музею Победы передана в дар коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшая народному арт...
В Северной Осетии отменили концерт украинского певца Миши Марвина (настоящее имя Михаил Решетняк). А...
Компании Bubble Studios и «Плюс Студия» анонсировали старт съемок сиквела «Майор Гром: Игра», переда...
Число российских фильмов и сериалов, запускаемых в производство, в 2022 году выросло на 16% в сравне...
В Башкирии завершено производство нового анимационного фильма «Северные амуры». Фильм создавался ани...
Платформа «Кинопоиск» объявила дату премьеры сериала о панк-группе «Король и Шут». Релиз сериала сос...
29.01.2023