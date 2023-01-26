Балет «Ленинградская симфония» исполнят в Мариинском в День снятия блокады

27 января на Новой сцене пройдет вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича, а в Концертном зале — опера «Зори здесь тихие», сообщила пресс-служба театра.





В день памяти в Мариинском-2 покажут три одноактных балета. Ключевой постановкой станет «Ленинградская симфония» в постановке Игоря Бельского, дебютировавшая в театре в 1961 году и восстановленная в 2001-м. По традиции ее исполняют в День снятия блокады и в День Победы. Программу продолжат «Барышня и хулиган» Константина Боярского о перерождении героя через любовь (дебют в 1962-м, на сцене Мариинки с 2001-го). В завершение вечера артисты исполнят Concerto DSCH Алексея Ратманского.





Памятную программу дополнит концертное исполнение оперы «Зори здесь тихие» на музыку и либретто Кирилла Молчанова по повести Бориса Васильева.





Фото: Наташа Разина / пресс-служба Мариинского театра