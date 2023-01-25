Вестерн Невского «Нападение на Рио Браво» вошел в топ-250 «Кинопоиска»





Вестерн Александра Невского «Нападение на Рио Браво» набирает популярность у зрителей. На сайте «Кинопоиска» фильм получил среднюю оценку 9,4 балла из 10 возможных от более 15 тысяч проголосовавших.





В настоящий момент «Нападение на Рио Браво» входит в топ-250 лучших фильмов в истории по версии «Кинопоиска». Кинолента расположилась на 219 месте.





На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes оценка зрителей также высока — 92% из 100% возможных, а на международном аналоге «Кинопоиска» — портале IMDB оценка фильма снизилась до 6,6 баллов из 10 возможных.





В вестерне идет рассказ о событиях в небольшом городке в Восточном Техасе в 1873 году. Местных жителей терроризирует банда бандитов, пока за них не вступается таинственный русский стрелок.





Невский уже анонсировал съемки сиквела под названием «Затерянные в Рио Браво».





Мировая премьера «Нападения на Рио Браво» состоялась 13 января. Главные роли в фильме играют Александр Невский, Оливье Грюнер, Джо Корнет, Маттиас Хьюз, Натали Денис Шперл и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Нападение на Рио Браво»