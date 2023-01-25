В Мариуполе откроется выставка о ленинградских военкорах





В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом», посвященная ленинградским писателям, работавшим и сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Государственного литературного музея «ХХ век».



Выставка откроется 27 января и будет приурочена к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда.



«В рамках побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя мы представляем музейную выставку о ленинградских писателях, которые во время Великой Отечественной войны говорили с бойцами со страниц центральных газет и фронтовых многотиражек, работали на радио, участвовали в боевых вылетах и дальних морских походах», – рассказала о проекте директор Литературного музея «ХХ век» Марина Линович.



Директор отметила, что военкоры были свидетелями многих решающих битв Великой Отечественной войны, их слово заставляло забыть о страхе и смерти, делало солдат сильнее.



«Посредством нашей выставки мы рассказываем о силе и роли искусства, литературы, в победе над врагом, в духовном единстве и в совместном преодолении трудностей возвращения к мирной жизни», – рассказала руководитель.



Среди героев выставки – Всеволод Рождественский, Валентин Пикуль, Вадим Шефнер, Вениамин Каверин.













Фото: museum-xxvek.ru



