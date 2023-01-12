В новогодние каникулы федеральные музеи посетили более 1 млн человек

В новогодние каникулы федеральные музеи посетили более 1 млн человек

12.01.2023

Самыми востребованными оказались Эрмитаж и Третьяковка, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.