В новогодние каникулы федеральные музеи посетили более 1 млн человек

Самыми востребованными оказались Эрмитаж и Третьяковка, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

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По ее словам, общая посещаемость федеральных музеев в праздники составила 1 млн 46 тысяч 105 человек. Из них около 100 тысяч побывали в учреждениях культуры по Пушкинской карте.ТАСС пишет, что Эрмитаж и Третьяковскую галерею посетили по 90 тысяч гостей, ГМЗ «Царское Село» — 80 тысяч, Владимиро-Суздальский музей-заповедник — 70 тысяч. Среди популярных мест также оказались ГМЗ «Павловск», Музей Мирового океана, ГРМ, Пушкинский музей, Музейный квартал Тулы, музеи-заповедники «Петергоф», «Михайловское», «Малые Корелы».Глава Минкультуры добавила, что все федеральные музеи провели новогодние программы для детей. Больше всего таких мероприятий было в ГИМе, на них побывали 1,5 тысячи гостей.