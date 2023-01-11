Умер актер из «Ликвидации» Михаил Дроботов

11.01.2023

Умер актер из «Ликвидации» Михаил Дроботов
Актер театра, кино и ТВ умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его коллеги из Одесского драмтеатра, передает РИА Новости.

Артиста не стало 6 января в Одессе. Причины смерти не уточняются.

Дроботов окончил Харьковский университет искусств. Служил в театрах Целинограда (ныне Астана) и Одессы, работал режиссером в Театре на Чайной в Одессе, снимался в совместных проектах РФ и Украины. В его фильмографии значатся сериалы «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».

Ранее стало известно о кончине сценаристки Наталии Рязанцевой. Она работала над лентами «Крылья», «Долгие проводы», «Аленький цветочек» и др.

Фото: Pixabay