Умер актер из «Ликвидации» Михаил Дроботов

Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его колл...
Артисту было 84 года. Сообщение о его кончине появилось на сайте театра.
Стриминг АМС+ поделился на своем ютьюб-канале первым роликом по сериалу о кризисе среднего возраста.
Актер театра, кино и ТВ умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его коллеги из Одесского драмтеатра...
Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его колл...
Артисту было 84 года. Сообщение о его кончине появилось на сайте театра.
Стриминг АМС+ поделился на своем ютьюб-канале первым роликом по сериалу о кризисе среднего возраста.
Актер театра, кино и ТВ умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его коллеги из Одесского драмтеатра...
Телеканал АМС объявил о закрытии зомби-шоу, которое является спин-оффом и приквелом «Ходячих мертвец...
В США прошла 80-я церемония вручения Golden Globe Award. Итоги опубликовали на сайте премии, которую...
Проект «Перевал» готовился к 60-летию автора, но стал его посмертной экспозицией, сообщается в пресс...
Стриминг заказал производство восьми серий ТВ-адаптации ролевой фэнтези-игры «Подземелья и драконы»,...
Заслуженная деятельница искусств РСФСР скончалась на 85-м году жизни, сообщила в соцсетях ее колле...
Площадкой музыкального фестиваля станет «Синара Центр», сообщили организаторы. ...
Культовый фильм Джеймса Кэмерона вернется на экраны ко Дню святого Валентина. Новый ролик можно ув...
Экспозиция посвящена зарубежным поездкам отечественных художников рубежа XIX-XX веков, сообщила пр...
Фильм станет частью киновселенной «Хронос», сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ)...
Ролик по третьей полнометражной ленте американского режиссера Ари Астера опубликовали на ютьюб-канал...
Планами по возможному созданию франшизы с «БК» поделился генпродюсер проекта Алексей Троцюк.
Юбилейное мероприятие под руководством Вадима Репина проведут с 10 марта по 2 апреля, сообщила пре...
Масштабный проект-мечта легендарного режиссера оказался в производственном кризисе, сообщил THR со с...
Сериал о российских шпионах под прикрытием создан по книге нелегальной разведчицы, полковника СВР РФ...
Экспозиция будет работать в РОМИИ в Ростове-на-Дону с 14 января по 17 сентября, сообщила пресс-слу...
11.01.2023