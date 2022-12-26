В Липецке впервые исполнят музыку Моцарта в джазовой обработке

26.12.2022

В Липецке впервые исполнят музыку Моцарта в джазовой обработке

Произведения Моцарта в джазовой обработке впервые исполнят в Липецке на фестивале Mozart-fest, который пройдет в январе 2023 года в течение трех дней. Об этом сообщила ТАСС представитель Липецкой государственной филармонии Юлия Кондратьева.

По словам собеседницы агентства, в первый день фестиваля — 27 января, в день рождения Моцарта, выступит Липецкий симфонический оркестр, дирижировать которым из Москвы приедет Николай Цинман, участник Международного конкурса имени Рахманинова.

Будут исполнены такие произведения Моцарта как увертюра к опере «Дон Жуан», Симфония № 40 и Концерт для флейты и арфы с оркестром.

Фестиваль Mozart-fest в Липецке впервые состоялся в январе 2022 года.

Фото: Pixabay