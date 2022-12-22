Российский фонд культуры провел концерт для защитников Отечества

22.12.2022

Российский фонд культуры провел концерт для защитников Отечества
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря, сообщили организаторы.

Молодые музыканты выступили перед участниками СВО, находящимися в госпиталях, ветеранами Москвы, жителями ДНР и ЛНР.

«Наш концерт посвящен таким простым и важным понятиям, как дружба и мир. В обычной жизни мы не часто о них задумываемся, но когда дружба сменяется враждой, а мир застывает на краю пропасти, глубокий смысл этих слов с невероятной остротой доходит до сердца каждого», — отметили организаторы, выразив благодарность военнослужащим.

В мероприятии приняли участие пианист Евгений Евграфов, балалаечник Никита Говоров, квартет «МАРС». В его состав входят студенты Московской консерватории имени Чайковского: альтист Серафим Герасимов, виолончелист Матвей Соболев и скрипачи Равиль Ислямов и Андрей Зубенко, играющие на скрипках Гварнери 1719-го и 1735 года (предоставлен Санкт-Петербургским домом музыки). Вместе с квартетом выступила пианистка Светлана Пономарева.

В программе вечера прозвучала новогодняя фантазия для фортепианного квинтета Равиля Ислямова «Однажды в сказке», а также «Дивертисмент» для двух скрипок и фортепиано Игоря Фролова в свободной обработке Равиля Ислямова. Партию фортепиано исполнила Светлана Пономарева.

Фото: РФК