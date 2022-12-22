Российский фонд культуры провел концерт для защитников Отечества

Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря, сообщили организаторы.





Молодые музыканты выступили перед участниками СВО, находящимися в госпиталях, ветеранами Москвы, жителями ДНР и ЛНР.





«Наш концерт посвящен таким простым и важным понятиям, как дружба и мир. В обычной жизни мы не часто о них задумываемся, но когда дружба сменяется враждой, а мир застывает на краю пропасти, глубокий смысл этих слов с невероятной остротой доходит до сердца каждого», — отметили организаторы, выразив благодарность военнослужащим.





В мероприятии приняли участие пианист Евгений Евграфов, балалаечник Никита Говоров, квартет «МАРС». В его состав входят студенты Московской консерватории имени Чайковского: альтист Серафим Герасимов, виолончелист Матвей Соболев и скрипачи Равиль Ислямов и Андрей Зубенко, играющие на скрипках Гварнери 1719-го и 1735 года (предоставлен Санкт-Петербургским домом музыки). Вместе с квартетом выступила пианистка Светлана Пономарева.





В программе вечера прозвучала новогодняя фантазия для фортепианного квинтета Равиля Ислямова «Однажды в сказке», а также «Дивертисмент» для двух скрипок и фортепиано Игоря Фролова в свободной обработке Равиля Ислямова. Партию фортепиано исполнила Светлана Пономарева.





Фото: РФК