Warner Bros. показала первый тизер «Барби» с Марго Робби

Кинокомпания опубликовала на YouTube-канале дебютный тизер-трейлер фильма, основанного на популярной кукле.





Ролик начинается с «урока» истории. Закадровый голос говорит, что от начала времен у девочек были куклы. Везде и всегда это были пупсы, пока не появилась Барби. На этом месте повествование прерывается и на фоне маленьких девочек, играющих с пупсами, появляется гигантская Марго Робби в образе первой Барби 1959 года. После этого одна из пораженных девочек начинает выкидывать своих кукол и разбивать их друг об друга под вступление из «Так говорил Заратустра» Штрауса (как в культовом сай-фае «2001: Космическая одиссея» Кубрика). Далее на кадрах мелькают Барби, Кен (Райан Гослинг) и другие герои на фоне ярких розовых декораций в ярких разноцветных костюмах.





Фильм сняла Грета Гервиг по собственному сценарию, созданному совместно с мужем, режиссером Ноа Баумбахом. Сюжет держится в секрете. Ранее исполнители главных ролей говорили, что история очень удивит публику. Гослинг добавлял, что его герой живет тяжело — без работы, денег и машины.





Премьера кинокартины состоится в июле 2023-го.



