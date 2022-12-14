Ольга Любимова рассказала участникам Азиатского форума культурного сотрудничества о российских проектах в сфере культуры

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в министерской панельной сессии Азиатского форума культурного сотрудничества, который проходит в Гонконге. На сессии также выступили представители Китайской Народной Республики, Сингапура, Шри-Ланки, Камбоджи, Лаоса, Непала, Пакистана, Брунея, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама.

«Я рад видеть вас всех на 12-м Азиатском форуме культурного сотрудничества. Нынешний форум – первый за 3 года, – сказал глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики Джон Ли. – Участники форума представляют около 20 стран и регионов, 15 делегаций прибыли лично».

Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, обращаясь к собравшимся онлайн, подчеркнул связь стран Азии между собой.

«На протяжении нескольких тысячелетий наши предки жили на этом континенте. Вдохновленные повседневным трудом, культурными обменами, они построили глубокие и богатые цивилизации, которые заняли особое место в мировом развитии», – сказал он.

В своем выступлении министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что, являясь неотъемлемой частью мировой культуры, российская культура служит важным инструментом для сотрудничества, диалога, сглаживания противоречий на международном уровне.

«Основные цели государственной культурной политики России за рубежом – это формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре. Одним из ключевых аспектов культурной политики является обеспечение базового права каждого человека на доступ к культурным ценностям», – рассказала она.

Важным аспектом культурной политики России остается международное сотрудничество.

«Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах. Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном и равноправном сотрудничестве со всеми международными партнерами в интересах развития наших народов», – сказала министр.

Ольга Любимова напомнила, что Россия проводит масштабные международные мероприятия, «тем самым обеспечивая возможность для широкой аудитории познакомиться с главными достижениями в сфере культуры как нашей страны, так и наших иностранных партнеров».

По словам министра, одним из основных направлений международного культурного сотрудничества является кинематограф, и Минкультуры России поддерживает соответствующие проекты, в том числе через государственное финансирование копродукции. Как пример продвижения современного российского кино за рубежом глава ведомства привела Russian Film Festival – международный фестиваль на территории стран-партнеров. В 2022 году фестиваль прошел в 19 странах, включая Китай, Таиланд, Австралию, Индию, Бразилию, Мексику, Бахрейн, Испанию и другие государства.

Ольга Любимова рассказала коллегам о недавних масштабных российских инициативах: о программе «Пушкинская карта», которая расширяет доступ к учреждениям культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, о развитии креативного сектора, в том числе инклюзивного, в рамках проекта «Придумано в России», о школах креативных индустрий, о центрах прототипирования, о модельных библиотеках и точках концентрации талантов «Гений места».

В своем выступлении глава Минкультуры России уделила особое внимание работе по сохранению традиционной народной культуры, отметив, что текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России. В рамках инициативы федеральные и региональные учреждения культуры уже провели свыше 78 тысяч мероприятий по всей стране.

«Российская Федерация – многонациональное государство, которое населяют разные народы, и каждый из них обладает своим уникальным, неповторимым культурным наследием, уделяет особое внимание сохранению и передаче из поколения в поколение своих традиций. Сохранение культурного многообразия – важнейшая задача культурной политики России», – подчеркнула она.

Ольга Любимова выразила надежду, что опыт России в реализации инновационных проектов в сфере культуры может быть полезен и актуален для других стран.

Фото: Минкультуры РФ