В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру новогоднего спектакля для детей и взрослых «Царь Холод, или Волшебный гребень»

Спектакль поставлен по оригинальной пьесе постоянных авторов детских мюзиклов МНДТ. На этот раз добр...