В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

12 декабря на лейбле «Мелодия» состоялся релиз записей произведений тувинского композитора Владимира...
Она учреждена инициативной группой, непосредственно связанной с общественным движением ГРАД. Премией...
8 декабря в картинной галерее Тверского Императорского дворца, одной из архитектурных жемчужин Тве...
Это редкая возможность познакомиться с научными сотрудниками музея — хранителями и исследователями п...
12 декабря в Москве стартует уникальный аукцион: портал ARTinvestment.RU представляет шедевры класси...
12 декабря на лейбле «Мелодия» состоялся релиз записей произведений тувинского композитора Владимира...
Она учреждена инициативной группой, непосредственно связанной с общественным движением ГРАД. Премией...
8 декабря в картинной галерее Тверского Императорского дворца, одной из архитектурных жемчужин Тве...
Это редкая возможность познакомиться с научными сотрудниками музея — хранителями и исследователями п...
12 декабря в Москве стартует уникальный аукцион: портал ARTinvestment.RU представляет шедевры класси...
23 декабря в Мариинском театре откроется ХVII Международный фортепианный фестиваль. Старт традиционн...
12 декабря в 16:30 в МГАТ «Русская песня» состоится презентация Всероссийской акции и книги-альбома ...
13 декабря в Музее Победы откроется выставка «Летопись народного подвига». На площадке «Школьного Му...
21, 22, 27 декабря — новогодний квест «Однажды в студеную зимнюю пору!» (6+). Отличная возможность д...
Спектакль поставлен по оригинальной пьесе постоянных авторов детских мюзиклов МНДТ. На этот раз добр...
В Музее Победы 9 декабря состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих ...
Фильм «Золотая бронза» стал победителем Всероссийского фестиваля патриотического кино «Русское элеме...
12 декабря в Москве состоится итоговая конференция киноотрасли при участии министра культуры Российс...
13 декабря 2022 года в Москве состоится VII Международный благотворительный кадетский бал (МБКБ 2022...
13 и 14 декабря 2022 года в Луганске состоятся «Большие гастроли» Московского государственного акаде...
Церемония открытия 28-го международного киносмотра прошла в Доме кино, сообщила пресс-служба меропри...
В экспозицию вошли работы Филиппа Орлова, выпускника СПбГАИЖСА им. Ильи Репина, сообщается на стра...
Количество просмотров трейлеров, показанных на премии The Games Awards 2022, подсчитал блогер и анал...
Среди самых важных проектов уходящего года эксперты отметили «Всё везде и сразу», «Аватар 2», «Белый...
12.12.2022