В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

12.12.2022

В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов «Ревнители военной старины». До 24 декабря жители и гости столицы смогут посмотреть на достоверные военные артефакты и погрузиться в разные исторические эпохи с помощью аудиовизуального контента.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Организатором выставки выступило АНО «Агентство развития внутреннего туризма».  

Фото: пресс-служба