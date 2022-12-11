Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру новогоднего спектакля для детей и взрослых "Царь Холод, или Волшебный гребень"

Репертуар новогодних сказок во всех театрах давно исчерпан. Традиционный «Щелкунчик» не только в балете - здесь он лидер продаж и новогоднего улова во всем мире - звучит на новогодних распродажах даже в крупнейших универмагах Лондона и Парижа. А наши, совсем уже русские «Снегурочки» и «Морозки», кем только не растиражированы на просторах России и Зарубежья! И Новому драматическому театру (кстати, имеющему в своем новогоднем репертуаре и эти названия в эксклюзивных постановках), не остается ничего лучше, чем сочинить сказку, которую вы не увидите больше нигде.





Чем в сегодняшнем неспокойном мире озабочены люди в разных частях света в преддверии Нового года? Надвигающимся холодом и неспособностью согреться. Царь Холод где-то рядом, угрожает всем нам оледенением наших жилищ, хуже, наших сердец и душ. Что может спасти нас от лютого Царя Холода? Это узнают юные зрители и их родители на нашем музыкальном спектакле.