Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру новогоднего спектакля для детей и взрослых "Царь Холод, или Волшебный гребень"

11.12.2022
Спектакль поставлен по оригинальной пьесе постоянных авторов детских мюзиклов МНДТ. На этот раз добрые сказочники А. Спирин и Е. Ермакова придумали красивую рождественскую историю о путешествии на далёкий Север, где можно встретиться с белым медведем, а небо сияет чудесными красками Северного Сияния.
События музыкальной сказки происходят накануне Рождества - а в эту пору, как известно, происходят самые невероятные приключения! Скромно, но дружно живет семья Лесничего, пока в их теплое жилище не врывается холод, и не просто холод, а сам Царь Холода. Зачем он посетил жилище Лесничего, что принесет мирному семейству визит Царя, и какие испытания ждут героев, узнаете, только посетив спектакль, ведь сказка написана специально для Нового драматического театра.
По традиции, за 20 минут до начала мероприятия в фойе будет разыграна весёлая интермедия у живой ёлки.
В. В. Долгачев, режиссер-постановщик:
Репертуар новогодних сказок во всех театрах давно исчерпан. Традиционный «Щелкунчик» не только в балете - здесь он лидер продаж и новогоднего улова во всем мире - звучит на новогодних распродажах даже в крупнейших универмагах Лондона и Парижа. А наши, совсем уже русские «Снегурочки» и «Морозки», кем только не растиражированы на просторах России и Зарубежья! И Новому драматическому театру (кстати, имеющему в своем новогоднем репертуаре и эти названия в эксклюзивных постановках), не остается ничего лучше, чем сочинить сказку, которую вы не увидите больше нигде.
Чем в сегодняшнем неспокойном мире озабочены люди в разных частях света в преддверии Нового года? Надвигающимся холодом и неспособностью согреться. Царь Холод где-то рядом, угрожает всем нам оледенением наших жилищ, хуже, наших сердец и душ. Что может спасти нас от лютого Царя Холода? Это узнают юные зрители и их родители на нашем музыкальном спектакле.
В ролях: з.а. России Михаил Калиничев, Артём Глухов, Максим Городов, Наталья Гришагина, Екатерина Кобба, Кирилл Маслий, Николай Разуменко, Евгений Рубин, Лидия Харламова, Дмитрий Шиляев.
Даты спектаклей: 17, 18, 21, 22-25, 30 декабря 2022 года и 3-6 января 2023 года.
Фото: пресс-служба