Российские кинотеатры могут показать самый ожидаемый фильм года «Аватар: Путь воды»

Площадки надеются дать киносеансы блокбастера Джеймса Кэмерона в декабре, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей киносетей разных городов РФ.





Премьера продолжения фэнтези-фильма «Аватар» пройдет в разных странах с 14 по 16 декабря. В РФ ожидается неофициальный показ, когда до страны доберется качественная копия. Она может появиться одновременно с мировым релизом, а может — через две-три недели, отмечает издание.





При этом не все площадки могут приобрести пиратскую версию для показа на большом экране: стоимость может доходить до 1 млн рублей. Как голливудские экшны оказываются в России, собеседники не раскрыли. По их словам, единой схемы доставки нет.





Также сообщается, что «Путь воды» появится в кинотеатрах Беларуси, при чем у ленты даже есть точная дата релиза — 25 декабря.





Ранее российские федеральные киносети договорились не показывать «Путь воды» до 12 января, чтобы не оттягивать сборы у отечественных новогодних проектов.





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