Лучшими ДШИ стали школы искусств в Карелии и Оренбургской области

Фото: пресс-служба Минкультуры

Лучшей городской ДШИ эксперты признали Петрозаводскую детскую школу искусств им. Балакирева, а сельской — Саракташскую детскую школу искусств (Оренбургская область). Среди преподавателей победительницей во второй раз стала Татьяна Калинина из ДШИ № 5 Екатеринбурга.Школы-победительницы получили по 1 млн рублей, лучший педагог — 400 тысяч рублей, еще семь призеров — по 150 тысяч рублей.По словам замминистра культуры РФ Надежды Преподобной, конкурсы представляют собой "смотры в системе художественного образования страны". Они позволяют находить талантливых преподавателей и качественные методики работы, а также делиться опытом и поддерживать лучшие ДШИ.В этом году в отборах в 76 регионах участвовали 392 педагога, 203 городских и 100 сельских ДШИ. В финал, состоявшийся на базе Российского фонда культуры, прошли по восемь претендентов в каждой категории. В конкурсное жюри вошли деятели культуры и преподаватели.Минкультуры РФ проводит конкурс среди учителей ДШИ с 2009 года, а среди школ — с 2014-го. В прошлом году конкурс претерпел трансформацию, пополнившись отборами по федеральным округам и очными испытаниями.