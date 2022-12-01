Онлайн-премьера «Сердца пармы» состоится 8 декабря

Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Як...
Музыкальная программа телеведущего достойна награды правительства, заявила спикер верхней палаты п...
Исторический блокбастер Антона Мегердичева выйдет на KION, сообщила пресс-служба стриминга. ...
В Музее Победы 4 декабря пройдет посвящение в «витязи» воспитанников Детско-юношеской общественной...
Пресс-служба Минкультуры РФ сообщила об окончании приема заявок на участие во всероссийском конкур...
Ролик к сериалу об истории супругов, отказавшихся от обязанностей представителей британской монарш...
Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Як...
Музыкальная программа телеведущего достойна награды правительства, заявила спикер верхней палаты п...
Исторический блокбастер Антона Мегердичева выйдет на KION, сообщила пресс-служба стриминга. ...
В Музее Победы 4 декабря пройдет посвящение в «витязи» воспитанников Детско-юношеской общественной...
Пресс-служба Минкультуры РФ сообщила об окончании приема заявок на участие во всероссийском конкур...
Музыкант поделился с E1.RU подробностями победы по иску к вещателю, которой остался не удовлетворен....
Торжественное открытие учебных лабораторий и кабинетов отделения театральных технологий состоялось 3...
Киносеансы и другие мероприятия в Чиангмае и Бангкоке проведет Агентство креативных индустрий при ...
Самый большой и самый холодный российский регион в декабре представит москвичам большую программу, к...
Масштабная программа прошла сразу на нескольких площадках Москвы для самой широкой аудитории. В рамк...
О смерти актера кино, театра и дубляжа сообщила в соцсетях его дочь Марьяна Спивак, написали «АиФ»...
Проект стриминга и кинокомпании Legio Felix планируют выпустить в следующем году, сообщил Telegram...
Недавно созданная режиссером и актером и его другом Мэттом Дэймоном студия Artists Equity будет со...
В музее-панораме «Сталинградская битва» экспонируется выставка «Обыкновенный нацизм». Это совместн...
Первые мероприятия в новом творческом пространстве пройдут в декабре, сообщила пресс-служба главы ...
Так называют шокшинский кварцит, месторождение которого обнаружено в XVIII веке в селе Шокша на Онеж...
Актер возглавит каст фильма «Нулевой день» (Zero Day), сообщили собеседники журнала Variety. ...
2 декабря в Музее Победы пройдет премьерный показ документальной киноленты «Маршал Баграмян», приуро...
Главную роль в ленте тайваньского постановщика сыграет его сын Мейсон Ли. Об этом кинематографист ...
01.12.2022