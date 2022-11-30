Владимирскую икону Богоматери XIV-XV веков представят в Третьяковке

30.11.2022
Впервые в Третьяковской галерее выставят около 600 артефактов из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» стартует в столичном музее в январе. Большую часть экспонатов составят находки из кладов, обнаруженных за последние два века на Владимирской земле. Посетители увидят книги, церковную утварь, белокаменную резьбу, колокольное литье, одеяния священнослужителей, иконы и др. Одним из главных элементов экспозиции станет Владимирская икона Богоматери рубежа XIV- XV вв., создание которой связывают с Андреем Рублевым.
В музее-заповеднике подчеркнули, что такая масштабная и разносторонняя экспозиция памятников, связанных с Владимиро-Суздальской землей, пройдет впервые.
Сегодня музей-заповедник объединяет 65 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Боголюбове и других местах. В его собраниях хранятся около 500 тысяч предметов.
Фото: Pixabay