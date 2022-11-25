V Большой детский фестиваль подвел итоги работы

Церемония закрытия масштабного мероприятия прошла в Москве при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщила пресс-служба ведомства.





В течение двух месяцев на столичных площадках в рамках фестиваля показали 50 детских спектаклей из разных городов страны, более 30 фильмов и анимационных лент, а также прошли творческие встречи, читки, мастер-классы и др.





Победителей фестиваля выбрало жюри в составе детей и подростков 6-16 лет. Награды вручили в возрастных категориях до и после 12 лет в направлениях кино, анимации, книг, театра, инклюзии. Также вручили спецпризы.





Глава Минкультуры РФ вручила приз за вклад в искусство для детей и подростков главрежу Театра Образцова Борису Константинову. По ее словам, культура для детей является «важнейшим для всех нас направлением».





Среди победителей — фильмы «Манюня в кино» и «Нормальный только я»; мультфильмы «СКАЗ: Песня Сирин» и «Финник»; книги «Аня здесь и там» и «История, которую нельзя рассказывать»; инклюзивные проекты «Рондо» («Упсала-Цирк»); драматические постановки «Самые добрые в мире» (Красноярский ТЮЗ) и «Битвы по средам» (Воронежский ТЮЗ) и др. Спецприз худрука фестиваля Сергея Безрукова получил спектакль «Иваново детство» (Казанский ТЮЗ).





Победившие театры смогут поучаствовать в «Больших гастролях-2023». Авторы книг, анимационные и киностудии смогут войти в проект для регионов «Эхо БДФ».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ