Кодекс чести деятелей культуры появился в РФ

Неопубликованный документ разработал Культурный фронт России. Об этом рассказал депутат ГД Николай Бурляев, передает ТАСС.





По его словам, пришло время для разграничения терминов «искусство» и «развлечение». Согласно кодексу, первое понятие предполагает «усовершенствование человека», а второе — понижение «духовного и нравственного уровень народа», пояснил парламентарий.





Он отметил, что кодекс признает культуру и искусство базой духовного развития людей и нацбезопасности страны. Создатели произведений осознают свою ответственность перед обществом. Они понимают глубину влияния искусства на граждан, а также степень их доверия искусству. Также они признают наличие полезной и вредной культуры, привел депутат выдержки из документа.





Также в нем прописано отношение к религии, национальному достоинству, демонстрации жестокости и др. Кодекс опубликуют после того, как движение будет оформлено юридически, добавил Бурляев.





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