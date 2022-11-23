На Фестивале национальных оркестров дебютирует кросс-сюита «Стихии мира»

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Первое исполнение сюиты состоится в рамках финального гала-концерта фестиваля «Стихия звуков», который проводится в Красноярске с 23 по 26 ноября.Произведение исполнит сводный оркестр из 240 музыкантов национальных оркестров Якутии, Хакасии, Башкортостана, Бурятии, Тувы и Красноярского края. За дирижерский пульт встанет Валерий Шелепов.Сочинение посвящено четырем стихиям. Каждой из них соответствует одна из частей, выполненных в разных музыкальных стилях: от академической традиции до этно-фьюжена и прогрессив-арт-рока. Сюиту исполнят на духовых, струнных щипковых и смычковых и других инструментах, среди которых хомус и кырыымпа (Саха), эгил и чадаган (Тува), пыргы и чатхан (Хакасия), бурятский моринхур, башкирский ятаган, русские гусли и др.В первом отделении якутская мастерица северного горлового пения Олена Уутай впервые выступит с авторскими композициями в сопровождении оркестра, светового и видеошоу.Гала-концерт состоится 26 ноября.