Выставка-сериал Бахрушинского музея «Майя Плисецкая – Родион Щедрин: геометрия жизни» пройдет в онлайн-эфире

«Удивительный пример гармонии и таланта супружеского и творческого союза Майи Плисецкой и Родиона Щедрина стал главной темой нашего нового онлайн-проекта. Мы придумали необычный формат, когда выставка выходит посерийно, как онлайн-сериал с трансляцией раз в неделю новой серии. Каждые четыре дня зрителей будет ждать новая серия из жизни двух стихий – великой балерины и гениального композитора. Надеемся, что ожидание каждого нового эпизода будет нарастать вплоть до финального выхода, когда сложится полный пазл этой поразительной истории верности друг другу и искусству», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Для зрителей это возможность увидеть не только архивные фото двух творцов, но и предметы из коллекции музея, которые благодаря Zoom-эффекту можно изучить досконально. Каждая фотография обрабатывалась художником вручную.

Первая серия проекта стартует в день рождения балерины – 20 ноября – с рассказа о ее детских годах, впечатлениях и родителях. Заключительный эпизод выйдет 16 декабря, в день рождения супруга Майи Михайловны, знаменитого композитора Родиона Щедрина, который в этом году отметит 90-летний юбилей. В финале зрители разделят творческий успех двух великих творцов, подаривших миру настоящие произведения искусства – балеты «Чайка», «Анна Каренина», «Кармен-сюита», «Дама с собачкой».

Новые серии будут выходить по графику: 24 и 28 ноября, далее – 2, 6, 10 и 14 декабря. Установленный на закрытых к просмотру сериях таймер обратного отсчета подскажет посетителям, сколько времени осталось до премьеры нового эпизода.

Зрителей ожидает знакомство с детством Родиона Щедрина и началом его творческого пути, а также будут представлены период обучения Майи Плисецкой в Московском хореографическом училище и ее первые выходы на сцену.

Дальше они узнают, кто судьбоносно познакомил Плисецкую и Щедрина, где произошла их первая встреча и какое место в их жизни занимал Большой театр.

Отдельные главы посвящены балетам Плисецкой – от первых партий до знаковых и любимых: «Умирающий лебедь», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Спартак» и мн. др.

В главе о работе балерины с зарубежными хореографами – Альберто Алонсо, Роланом Пети, Морисом Бежаром, Джиджи Качулеану – прозвучат воспоминания балерины от первого лица.

Героем проекта также станет московская квартира супругов, где они прожили более тридцати лет. Здесь рождались совместные замыслы, воплощавшиеся в новые произведения, проходили значимые встречи с именитыми гостями, отсюда уезжала Майя Плисецкая в свой последний приезд в Москву в 2015 году. В феврале 2022 года Родион Щедрин передал эту квартиру в дар Бахрушинскому музею.

Фото: Минкультуры РФ