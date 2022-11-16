Премия Grammy объявила номинантов 2023 года

16.11.2022
Награждение лауреатов состоится в начале следующего года, сообщается на сайте музыкального конкурса.
Всего в 65-м сезоне значится 91 категория. Среди лидеров — Beyoncé (девять номинаций), Кендрик Ламар (восемь) и Адель (семь).
В одной из главных номинаций «Песня года» значатся десять претендентов, в том числе Бейонсе и Адель с синглами из последних альбомов, рэпер Кендрик Ламар, кантри-певица Бонни Райт, Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, Lizzo и др.
Свежие пластинки некоторых из вышеперечисленных исполнителей также участвуют в категории «Альбом года». Вместе с ними за победу поборются ABBA, Бэд Банни, Coldplay — всего десять артистов или групп.
Среди саундтреков к фильмам на победу претендуют композиции из нового «Бэтмена», мультфильма «Энканто», последней части бондианы «Не время умирать», третьего сезона «Наследников» и вестерна «Власть пса».
Лауреатов назовут 5 февраля.
Фото: Pixabay