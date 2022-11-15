Разбитую гитару Курта Кобейна с первого тура Nirvana продали за $486 млн

15.11.2022

Разбитую гитару Курта Кобейна с первого тура Nirvana продали за $486 млн
Инструмент приобрел участник аукциона Julien’s, прошедшего в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Об этом сообщил NME.

Эстимейт Fender Mustang 1973 года составил $200 тысяч. Финальная цена оказалась почти в два с половиной раза выше. Кто стал обладателем лота, неизвестно. 

Лидер «Нирваны» играл на «Мустанге» на двух концертах во время тура по США в 1989 году: в Чикаго и Вильямсбурге. В финале второго выступления он разбил гитару. 

После музыкант предложил коллеге Слагго Коули из группы Hullabaloo обменяться разбитыми инструментами и отдал ему свою гитару, которая, по его мнению, не подлежала ремонту. Взамен Кобейн попросил Gibson SG, предполагая, что сможет восстановить его и снова разбить.

Коули рассказал об обмене в одном из интервью, добавив, что попросил Кобейна расписаться на подаренном «Мустанге» «в качестве притворного поклонения герою-гитаристу».

Фото: скриншот / ютьюб / MTV Unрlugged in New Yоrk