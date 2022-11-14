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Юбилей Виктора Цоя отметят масштабным концертом проекта «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна и Александра Цоя

14.11.2022

Юбилей Виктора Цоя отметят масштабным концертом проекта «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна и Александра Цоя

Проект «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна сыграет большой концерт 22 ноября 2022 года на сцене Crocus City Hall. Выступление станет финальным и самым масштабным событием годового турне, приуроченного к юбилею Виктора Цоя. Зрителей ожидает концертная программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара группы «Кино», а также несколько новых композиций, оркестровки к которым были написаны специально для этого выступления.

Фронтмен проекта гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян: «Мы с нашим композитором Игорем Вдовиным работаем с материалом к этому концерту. Добавляются новые композиции, идет оттачивание уже готовых оркестровок».

Организатор концерта Михаил Давыдов: «В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет  и этот юбилей проект отметит с поклонниками творчества группы «Кино» большим концертом в Москве».

Юрий Каспарян — ближайший друг и соратник Виктора Цоя, музыкант с невероятной харизмой и мощной энергетикой — исполнит свои знаменитые гитарные партии, без которых невозможно представить себе творчество группы «Кино».

В концерте также примут участие музыканты: барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр в составе 60 человек под руководством дирижера Антона Шабурова — обладателя множества музыкальных премий, лауреата международных конкурсов и фестивалей.

За видеоряд концерта традиционно отвечает сын Виктора Цоя — продюсер Александр Цой. Высокохудожественные световые партитуры дополнят визуальный ряд события и создадут особую атмосферу выступления.

Фото: пресс-служба проекта