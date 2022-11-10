На онлайн-платформах Wink, ИВИ, Оkko и Premier стартовал сериал «Суперпозиция»

Производством sci-fi-экшн сериала «Суперпозиция» занимались компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

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Антидока

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гениального ученого, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Парню предстоит выбрать сторону, пройти полный опасностей путь, попытаться найти своего отца и ответить на главный вопрос

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является ли любовь самой мощной силой в Мультивселенной?

По сюжету студент-физик и талантливый программист Леха отправляется на поиски таинственно исчезнувшего отца и узнает, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Оказывается, он сделал революционное научное открытиеМультивселенная существует! В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека, но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтоженияаннигиляции. Разыскивая отца во множестве миров, Леха попадает в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством