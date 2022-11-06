Ансамбль «Италмас» впервые принимает участие в программе «Мы – Россия»

С 3 по 10 ноября Государственный ордена Дружбы народов академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» им. А. В. Мамонтова выступает с концертной программой «Удмуртия праздничная» в Йошкар-Оле, Дзержинске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программу реализует РОСКОНЦЕРТ.

Ансамбль был создан в 1936 году. В 1940 году состоялись первые гастроли Ансамбля по городам Сибири и Дальнего Востока. Коллектив является лауреатом Всероссийского смотра профессиональных ансамблей песни и танца, а также лауреатом Государственной премии УАССР. Основу репертуара составляют удмуртские народные песни и танцы. В выступлениях ансамбля находит своё отражение творчество финно-угорских народов, а также звучат произведения П. И. Чайковского, родившегося в Удмуртии. Художественный руководитель – Владимир Фирсов.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны.

Фото: Минкультуры РФ