РМС при поддержке ПФКИ проводит Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»

Музыкально-просветительский проект направлен на поддержание межнационального согласия, единства и дружбы народов России. В конкурсе могут принять участие сольные исполнители, а также вокальные и вокально-инструментальные коллективы.

Конкурс проводится по всей России, чтобы привлечь как можно больше исполнителей этнической музыки разных народов, проживающих на территории страны. Главные задачи конкурса – культурно-патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение этномузыкальных традиций, развитие и популяризация фольклорной музыки, поддержка творческих коллективов.

В состав жюри конкурса войдут известные деятели культуры: музыканты, актеры, фольклористы, продюсеры. В числе партнеров проекта – Министерство культуры Пермского края, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство культуры Свердловской области, Российский фольклорный союз, Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», Управление культуры администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области», Северо-Кавказский государственный институт искусств, Национальный фонд поддержки правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационное агентство InterMedia, информационный портал «Культуромания».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оформить заявку на официальном сайте проекта: вся-страна-конкурс.рф. Отборочный этап продлится до 31 марта 2023 года: на сайте проекта будут размещены видеовизитки участников и записи их выступлений. На апрель запланированы голосование жюри и подведение итогов предварительного отбора, а в начале мая будут объявлены имена финалистов.

Победители конкурса будут определены на финальном гала-концерте, который состоится в Москве 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дня России. Концерт будет транслироваться на сайте РМС и на портале «Культура.РФ». Обладатели призовых мест будут награждены денежной премией, дипломами и памятными призами.

Фото: пресс-служба Российского музыкального союза