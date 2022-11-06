Опера «Похищение из сераля» Моцарта впервые прозвучит в Мариинском театре

«Должен сказать, я очень рад представить такую торжественную программу. Это программа о мудрости ("Волшебная флейта"), о счастье (симфония "Хафнер"). Во втором отделении мы играем фрагменты из оперы "Похищение из сераля", и это чистейшее счастье и радость. Даже если вы придете в подавленном состоянии, после концерта вам точно станет легче, потому что музыка — лучшее средство от тоски и плохого настроения. В Мариинском большой моцартовский репертуар, а оперы "Похищение из сераля" в нем нет. Между тем она прекрасная, веселая и радостная и каждый раз дарит зрителям столько удовольствия! Кажется, первый раз я увидел ее в Зальцбурге, и меня так впечатлила эта музыка, что я всю ночь не спал и смеялся», — поделился Юстус Франц.

Юстус Франц считается одним из ведущих интерпретаторов музыки Моцарта. Сейчас он проводит в Мариинском ежедневные репетиции с артистами театра, помогая им найти правильное моцартовское звучание. Главные партии под его руководством готовят: Ольга Пудова (Констанца), Кристина Гонца (Блондхен), Гамид Абдулов (Педрильо), Павел Шмулевич (Осмин).

Маэстро Франц давно сотрудничает с Мариинским театром, и особое место в этом сотрудничестве занимает музыка Моцарта. В качестве музыкального руководителя и дирижера он поставил в Мариинском «Волшебную флейту» (1993) и «Свадьбу Фигаро» (1994), а затем представил эти спектакли в Германии. В 2006 году руководил исполнением Реквиема Моцарта на фестивале «Звезды белых ночей».

Также неоднократно выступал во Владивостоке — на Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский».

Фото: пресс-служба Мариинского театра