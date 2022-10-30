Мариинка будет отмечать 160-летие мировой премьеры оперы Верди «Сила судьбы» в Петербурге

Спектакль исполнит звездный состав на исторической сцене Мариинки. В главных партиях спектакля выступят Ирина Чурилова (Донна Леонора), Екатерина Семенчук (Прециозилла), Михаил Векуа (Дон Альваро), Владислав Сулимский (Дон Карлос).





Спектаклем продирижирует народный артист России Валерий Гергиев.





Мировая премьера «Силы судьбы», написанной Верди специально для Большого (Каменного) театра, прошла 10 ноября (29 октября) 1862 года. В 1963 году, к 150-летию со дня рождения Верди, в Кировском (ныне Мариинском) театре состоялась сценическая премьера второй редакции «Силы судьбы». В 1998 году Гергиев и австралийский режиссер Элайджа Мошински вернули в Мариинский первую редакцию оперы в максимально аутентичном виде.









Фото: пресс-служба Мариинского театра