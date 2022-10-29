В США снимут биографический фильм о восхождении Джонна Кеннеди

29.10.2022

В США снимут биографический фильм о восхождении Джонна Кеннеди
Постановкой фильма и созданием финального сценария займется Джеймс Грэй («К звездам»). Об этом написал портал Deadline. 

Байопик представит историю трансформации неприметного молодого Кеннеди, зацикленного на том, чтобы доказать отцу свою мужественность, в героя Второй мировой. Военные успехи вкупе с опытом командования помогли ему дойти до высших эшелонов власти и стать 35-м главой США.

Начать съемки намереваются в следующем году. Кто сыграет главную роль — не уточняется.

На днях в прокат вышла последняя картина Грэя «Время Армагеддона», основанная на его воспоминаниях об учебе в одной с Дональдом Трампом школе, которую возглавлял отец будущего президента США. Среди известных работ режиссера — «Затерянный город Z», «Роковая страсть» и др. Его дебютный фильм «Маленькая Одесса» (1994) получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

Фото: Pixabay