«Нет», «Очень странные дела» и другие: названы лауреаты «Сатурна»

26.10.2022

«Нет», «Очень странные дела» и другие: названы лауреаты «Сатурна»
Список победителей премии 2022 года обнародовала в соцсетях Академия научной фантастики, фэнтези и ужасов.

Фильм «Нет» признан лучшим в жанре сай-фай, «Все везде и сразу» — в фэнтези, а «Черный телефон» — в хоррор-направлении. Среди триллеров отметили «Аллею кошмаров», среди кинокомиксов — триквел «Человека-паука» «Нет пути домой». 

Лучшим научно-фантастическим сериалом стали «Странные новые миры» по вселенной Star Trek. Главным хоррор-шоу признали Strange Things. В сериальной супергероике лидером оказалась сатира «Пацаны», а среди фэнтези-шоу — сольник Локи, любимца поклонников Marvel.

За режиссуру наградили Мэтта Ривза, представившего новую версию «Бэтмена». Эмбер Мидфандер из «Добычи», приквела «Хищника», отметили как лучшую молодую актрису. 

Фото: кадр из Strange Things