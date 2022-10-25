Стало известно, куда пропала с экранов сыгравшая Пистимею в «Тени исчезают в полдень» актриса

25.10.2022

Стало известно, куда пропала с экранов сыгравшая Пистимею в «Тени исчезают в полдень» актриса

Актриса Александра Завьялова сыграла в более чем 20 картинах, но после премьеры мини-сериала «Тени исчезают в полдень» внезапно пропала с экранов. Об этом сообщает ФАН. 

Роль Пистимеи стала для «советской Греты Гарбо» последней на долгие 20 лет. Она признавалась, что участие в этом фильме стоило ей невероятного душевного напряжения.

«Даже поседела во время съемок. От напряжения. В гримерке перед зеркалом выдернула белый, как снег, волос. Это в 33 года! Ужас», — говорила она.

Перестав сниматься, Завьялова впала в депрессию и даже попала в психиатрическую лечебницу. В последние годы жизни звезда театра и кино практически не выходила из дома. 

Фото: скриншот