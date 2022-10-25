Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял третью часть фильма «Брат»

25.10.2022

Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял третью часть фильма «Брат»

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему режиссер Алексей Балабанов не снял третью часть фильма «Брат». Об этом пишет издание 72.ru.

По словам актера, он самостоятельно очень хотел снять фильм «Брат 3». Сухоруков даже приходил к режиссеру со своими идеями, этюдами и зарисовками, но Балабанов не поддержал его идеи. 

«И он мне вдруг сказал: «А как ты себе представляешь без Бодрова?» Сережи уже не было. И на этот вопрос я ответил. Вдруг мне Балабанов сказал: «Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени», — уточнил Сухоруков.

Ранее стало известно, что в середине октября масштабная ретроспектива фильмов Балабанова открылась в петербургском кинотеатре «Аврора». Ленты демонстрируются раз в неделю. Показы продлятся до середины декабря. 

Фото: Pixabay