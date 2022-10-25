Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял третью часть фильма «Брат»

По словам актера, он самостоятельно очень хотел снять фильм «Брат 3». Сухоруков даже приходил к режиссеру со своими идеями, этюдами и зарисовками, но Балабанов не поддержал его идеи.





«И он мне вдруг сказал: «А как ты себе представляешь без Бодрова?» Сережи уже не было. И на этот вопрос я ответил. Вдруг мне Балабанов сказал: «Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени», — уточнил Сухоруков.





Ранее стало известно, что в середине октября масштабная ретроспектива фильмов Балабанова открылась в петербургском кинотеатре «Аврора». Ленты демонстрируются раз в неделю. Показы продлятся до середины декабря.





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