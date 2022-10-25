В театре «Мюзик-Холл» пройдет концерт «Я — поэт, моряк и воин» памяти Николая Гумилева

2 ноября 2022 года на Большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоится масштабный литературно-музыкальный проект «Я — поэт, моряк и воин», посвященный творчеству Николая Гумилева, вошедшего в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. Организаторами проекта являются ООГО «Российский фонд культуры» и НП «Искусство XXI век».

В сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихотворения Гумилева — от раннего сборника «Путь конквистадоров» до последнего «Огненный столп». Эти произведения шаг за шагом раскроют перед зрителями все стороны личности поэта: мечтателя-романтика, путешественника по экзотическим странам, рыцаря чести — дуэлянта, философа, провидца, наставника молодых поэтов, патриота России и человека мира. В поэтический ряд будут включены такие знаменитые стихи Гумилева, как «Капитаны», «Слово», «Искусство», «Блудный сын» и другие.

Драматургия проекта основывается на созвучии стихов Николая Гумилева, музыки современных ему и близких его творчеству композиторов, а также живописи любимых им французских художников конца XIX — начала ХХ века и великих мастеров Фра Беато Анжелико и Андрея Рублева. Прозвучат сочинения Глазунова, Черепнина, Чайковского, Шостаковича, Бетховена, Сен-Санса, Шопена, Форе, Дебюсси.

Стихотворные тексты будут сопровождаться краткими биографическими и культурологическими комментариями, которые помогут зрителю более полно ощутить атмосферу русского Серебряного века, а также исторический контекст каждого стихотворения и его связь с эпизодами из жизни поэта. Это и путешествия в Египет и Италию, и история непростых отношений с женой — поэтессой Анной Ахматовой, и этнографическая экспедиция, и подвиг георгиевского кавалера на фронте в Первую мировую войну, и создание Цеха поэтов, и трагическая гибель по обвинению в участии в Кронштадтском мятеже 1921 года.

Режиссер Виктор Высоцкий создаст на сцене тонкую, нервную и вместе с тем утонченную атмосферу Петербурга начала XX века. Зрители увидят царскосельские сады, где прошло детство Гумилева, кабинет поэта, украшенный привезенными им из путешествий по Африке артефактами и заполненный книгами акмеистов — членов Цеха поэтов.

Программа будет сопровождаться уникальным видеорядом, созданным Вадимом Дуленко специально для этого проекта. В основе видеоряда — коллаж из личных фотографий поэта и живописных полотен русских и французских художников, что рождает еще одно художественное измерение в восприятии поэзии Гумилева. Неотъемлемой частью проекта станет световая партитура, усиливающая театральность происходящего на сцене действия.

Литературно-музыкальный проект «Я — поэт, моряк и воин» станет ярким напоминанием о возвышающей человека роли таких понятий, как романтизм, честь, творческий дар, отданный на службу народу и Отечеству. Монографическое театральное посвящение подобного масштаба сможет с новой стороны показать величие русского слова, русской культуры и истории России, а также привлечь внимание к таким нравственным ценностям, как патриотизм, героизм, любовь к Родине и служение ей.

Фото: пресс-служба театра